Mistrovství na Havaji – dáme to?

Vážení sportovní přátelé a fandové, vím, že každým rokem říkám, že teď už opravdu sportuji pro radost, ale zdá se, že čím více radosti do toho vkládám, tím více se to propisuje do výsledků :-).

Letos jsem se na závodu Xterra Czech kvalifikovala na Mistrovství světa v terénním triatlonu – Xterra World Championship 2018. Závod se ale koná na druhé straně planety na havajském ostrove Maui a to vyžaduje nemalé investice. Pojďte mi pomoci sesbírat část peněz, které pokryjí peníze na letenku, pojďte mě poslat na MS!

Příspěvky jsou shromažďovány na Startovači, kde najdete i další podrobné informace.

Předem děkuji i za sebemenší příspěvek!

Zdraví Irena Klingorová

Pozn.: článek vytvořil správce webu podle textů na Startovači.