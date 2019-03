Jarní Bahno začne 23. března 2019

První závod série Jarní Bahno 2019 se blíží:

23. 3. 2019 – Tři kříže

30. 3. 2019 – Letní kino

6. 4. 2019 – časovka Čankov

Původně první díl seriálu na Linhartu je letos z organizačních důvodů vynechán. Pořadatelé pět přirpaví závody pro disciplíny: horská kola, běh a canicross.

Připomeňme si, o co na bahně jde: „Závody se jedou za každého počasí s výjimkou životu nebezpečných situací a kalamit. Dosud jsme byli nuceni zrušit jen jeden závod ze čtyř v roce 2005, kdy trať pokrývala souvislá vrstva 30 cm sněhu. Už se to nebude opakovat, vydržíte víc, než jsme si mysleli.“ (viz Propozice)