Kraslický šíp již 8. května 2022

Přijeďte si 8. 5. 2022 do Kraslic na Kraslický šíp vyzkoušet, jaké je to si zajet opravdovou jarní klasiku! Čeká na Vás 14 km dlouhý okruh s jedním stoupáním, s jedním sjezdem, ale navíc i s úsekem kostek. Tento okruh se pojede 6x. Na závěr závodu pak prověří Vaše síly obávané stoupání na Glasberg. Je to kopec, který je svou obtížností velmi podobný slavnému Mur de Huy, na kterém se finišuje do cíle na závodě Valonský šíp.

Můžete očekávat perfektně zajištěnou trať, v cíli občerstvení pro každého závodníka, prostě vše co byste od závodu čekali a ještě něco navíc.

Délka: 86,7 km

Převýšení: 1 410 m

Propozice (PDF)

Webové stránky závodu

Zdroj: Facebook, pozvánka na RoadCycling.cz