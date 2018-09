Pozvánka do Lipové na memoriál Josefa Pavlovice

David Hybner & Josef Pavlovic ml. pořádají dne 6. října 2018 již 12. ročník oblíbeného závodu horských kol v Lipové u Chebu, který zakončí Chebský pohár.

Vzkaz od pořadatelů: Posledních 11 let jsme pro vás dělali skvělý závod v Lipové. Když počátkem roku odešel do cyklistického nebe jeho zakladatel – Josef Pavlovic, přemýšleli jsme, zda do toho jít, nebo ne. Na konec jsme si řekli – ještě jednou jako poděkování Vám všem i jemu za ty dlouhé roky práce. Zveme vás na memoriál Josefa Pavlovice – Závod Lipová 2018 v sobotu 6. října 2018!

Webové stránky závodu (vč. online registrace)

Fotografie – 2015 (Libor Němec), 2014 (Karel Rous)

