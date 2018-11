Chebská běžecká zima 2018

Chebská běžecká zima je seriál běžeckých závodů na podporu nemocných cystickou fibrózou. Závody startují ve sportovním areálu v Poohří (zlatý atletický stadion). Závody jsou určeny pro všechny, kteří mají chuť si přijít zaběhat. Krátká trať je určena i dětem s doprovodem a v kočárku. Startovné je dobrovolné, bude poukázáno ve prospěch Klubu CF. Pro zajímavost výsledky loňského ročníku (PDF).

Délky tratí

Do 6 let: 130 m

7-9 let: 230 m

10-12 let: 430 m

13-15 let: 900 m

16-19 let: 1 800 m (1. závod) / 2 200 m / 4 400 m / 6 700 m (4. závod)

20 let a starší: 4 400 m (1. závod) / 4 400 m / 6 700 m / 8 100 m (4. závod)

ostatní příchozí: 2 200 m

Termíny závodů

1. závod CHBZ – neděle 11.11.2018

2. závod CHBZ – neděle 9.12.2018

3. závod CHBZ – neděle 20.1.2019

4. závod CHBZ – neděle 10.2.2019