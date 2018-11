Jak jistě víte, slavnostní vyhlášení celoročních soutěží – Chebského poháru a Poháru Karlovarského kraje v triatlonu – se uskuteční v sobotu 10. listopadu 2018. Co ale možná nevíte, je doporučené oblečení, styl či po anglicku dress code. Co je to dress code, vám napoví Wikipedie.

Nuže, doporučený „dresscode“ je HAWAII. Čím víc hawaii, tím větší dostanete pochvalu. A pozor, hawaii platí nejen pro večírek, ale i pro vyhlášení. Zde je inspirace.

Plakát (PDF)